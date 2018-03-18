Полпред президента РФ в СФО проголосовал на выборах

В Новосибирске в воскресенье полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло проголосовал на выборах главы государства.

Выборы президента России дают возможность гражданам реализовать конституционные права, а также определить будущее страны, заявил Меняйло, слова которого приводит Сибирский окружной информационный центр. Полпред подчеркнул, что все регионы Сибири полностью готовы к выборам главы государства, уровень организации процесса на высоком уровне, а в ходе подготовки нарушений не выявлено.

В СФО 18 марта выборы проходят на более чем 14,8 тысячи избирательных участках. Помимо этого, в округе есть резервные помещения для голосования граждан, в том числе и передвижные участки.