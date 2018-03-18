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7:34   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Полпред президента РФ в СФО проголосовал на выборах

Полпред президента РФ в СФО проголосовал на выборах

В Новосибирске в воскресенье полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло проголосовал на выборах главы государства.

Выборы президента России дают возможность гражданам реализовать конституционные права, а также определить будущее страны, заявил Меняйло, слова которого приводит Сибирский окружной информационный центр. Полпред подчеркнул, что все регионы Сибири полностью готовы к выборам главы государства, уровень организации процесса на высоком уровне, а в ходе подготовки нарушений не выявлено.

В СФО 18 марта выборы проходят на более чем 14,8 тысячи избирательных участках. Помимо этого, в округе есть резервные помещения для голосования граждан, в том числе и передвижные участки. 

Автор: Алла Ларионова
#россия #сибирь #политика #сфо #выборы2018 #полпред президента
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