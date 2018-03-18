Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

 Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме

Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

 Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде
Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

 Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме

Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

 Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде
7:43   18 Марта 2018
Весь мир
57

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Спортивный функционер, девятый президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что такого уровня подготовки к чемпионату как в России, еще нигде не было.

Он уверен, что российская сторона обеспечит высокий уровень безопасность на чемпионате, сообщает L'Equipe. Инфантино также сказал, что никаких «войн» не будет, а если кто-то захочет устроить беспорядки, он обзаведется проблемами. 

Ранее член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что футбол и политическая деятельность не связаны. Если кто-то из политических деятелей решит не присутствовать на чемпионате, то это их собственный выбор. Так он прокомментировал заявление британского премьера Терезы Мэй, сообщившей, что члены британского руководства и королевской семьи не будут присутствовать на спортивном мероприятии в России. 

В Британии заявляли и о возможном бойкотировании чемпионата, а также предлагали перенести его в другую страну. Однако, как отметил Сорокин, Британия не выносила эти темы на заседании совета Международной федерации футбола в Боготе.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #чм-2018 #инфантино
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки Россия
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки
На Камчатке уже проголосовали на треть избирателей больше, чем в 2012-ом. На Сахалине явка выросла почти в два раза, как и в Хабаровске.
5:53   18 Марта 2018
49
Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального Россия

Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального

4:09   18 Марта 2018
107
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

0:34   18 Марта 2018
193
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
55
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком