Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Спортивный функционер, девятый президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что такого уровня подготовки к чемпионату как в России, еще нигде не было.

Он уверен, что российская сторона обеспечит высокий уровень безопасность на чемпионате, сообщает L'Equipe. Инфантино также сказал, что никаких «войн» не будет, а если кто-то захочет устроить беспорядки, он обзаведется проблемами.

Ранее член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что футбол и политическая деятельность не связаны. Если кто-то из политических деятелей решит не присутствовать на чемпионате, то это их собственный выбор. Так он прокомментировал заявление британского премьера Терезы Мэй, сообщившей, что члены британского руководства и королевской семьи не будут присутствовать на спортивном мероприятии в России.

В Британии заявляли и о возможном бойкотировании чемпионата, а также предлагали перенести его в другую страну. Однако, как отметил Сорокин, Британия не выносила эти темы на заседании совета Международной федерации футбола в Боготе.