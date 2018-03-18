Во время голосования в Приуаралье выстроилась очередь за бюллетенями

Жители Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа активно участвуют в выборах. В селе Аскарка выросли очереди за бюллетенями.

Всего в Приуральском районе ЯНАО чуть больше восьми тысяч избирателей. Ожидается, что в выборах примут участие почти три тысячи человек.

Как отмечает «Ямал-Регион», на участке, кроме наблюдателей и членов избирательной комиссии, работают волонтеры. Проголосовавшие получают воздушные шары цвета российского флага.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на Ямале в шесть утра по местному времени в Надымском, Губкинском, Пуровском районах и Новом Уренгое открылись 43 избирательных участка.