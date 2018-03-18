Хабаровская хоккейная команда «Амур» проголосовала в полном составе

Хоккеисты команды «Амур» пришли в полном составе на избирательный участок. Спортсмены поделились впечатлениями о произошедшем, сообщает «ДВ-новости».

Первым опустил в избирательный бюллетень опустил руку Виталий Атюшов. Хоккеисту не помешала травма, полученная на матче против «Ак Барса». Он отметил, что придти на выборы - долг каждого.

Нападающий ХК «Амур» Кирилл Рассказов рассказал, что участвует в голосовании во второй раз. В свою очередь молодой форвард Павел Дедунов сообщил, что голосует впервые.