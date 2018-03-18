Председатель избирательного участка в городе Анадырь сообщила о столпотворении

Избирательный участок №3 посетило огромное количество человек, сообщает председатель участковой комиссии Ирина Романова.

Казалось бы, самый обычный участок, но избиратели несмотря на очень плохие погодные условия пришли и поучаствовали в принятии решения всей страны. Как сообщило ИА «Чукотка», очереди там были до самого конца коридора. В том числе находились и люди с ограниченными возможностями. Непогода не стала им помехой.

Все оборудовано и организовано в соответствии с требованиями. Россияне активно участвуют в голосовании. Каждый сегодня может выбрать одного из восьми кандидатов на пост главы российского государства.