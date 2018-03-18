Свыше 5 процентов избирателей за первые два часа проголосовали в Новосибирске

В Новосибирске по состоянию на 10 утра по местному времени на участки для голосования пришли 5,27 процента избирателей.

Всего на выборах президента РФ в течении первых двух часов здесь проголосовало 112 432 человека. Общее число граждан, наделенных избирательным правом, составляет 2 133 479 избирателей.

Напомним, в воскресенье россияне выбирают президента страны. Избирательные участки открываются в 8 утра и закрываются в 8 вечера по местному времени в каждом регионе. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.