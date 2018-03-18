Почти 400 тысяч жителей Приморья проголосовали за первые 4 часа с момента начала выборов

Избирательная комиссия Приморского края сообщила об активности избирателей за первые четыре часа работы местных избирательных участков на выборах президента РФ.

В лидерах по явке в регионе оказались Анучинский, Шкотовский районы и Спасский городской округ. По данным заместителя председателя краевого избиркома Ларисы Орловой, по состоянию на 12.00 по местному времени здесь проголосовали 25,8% от общего количества избирателей Приморья. На избирательные участки явились уже почти 400 тысяч человек.