Озвучены первые данные о явке избирателей на Кузбассе

Глава Избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов озвучил данные о явке в регионе на 10:00.

На текущий момент в Кузбассе проголосовали 14,56 процента избирателей. В 2012 году на аналогичное время явка составляла 10,16 процента. В 2016 году на выборах в Госдуму она составляла 14,05 процента.

Ранее сообщалось, что все избирательные участки региона открылись вовремя. Всего в Кемерове работают 199 участков. Первыми проголосовали работники режимного объекта «Кедровский» - избирательный участок № 370 во Дворце культуры «Содружество» начал работу в 6:0