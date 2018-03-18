Треть избирателей проголосовала в Хабаровском крае

На выборах президента России к полудню проголосовали 31,07 процента жителей Хабаровского края.

Всего в регионе граждан, имеющих избирательно право - 1 006 227. Таким образом, всего проголосовало 312 987 человек.

Самые высокие показатели наблюдаются в Аяно-Майском районе - 59,10 процента (1081 человек), в Комсомольском районе 54,94 процента (9630 человек), Тугуро-Чумиканском районе - 46,52 процентов (881 человек), Охотском районе - 45,22% (2952 человека).

К 12:00 по местному времени явка в Комсомольске-на-Амуре составила 33,98 процента. Выборы посетили 64 274 человека.

Ранее сообщалось, что в среднем по ДФО к 10:00 явка превысила десять процентов.