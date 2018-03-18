Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

 Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме

Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

 Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде
Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

 Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме

Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

 Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде
6:46   18 Марта 2018
Россия
33

Избирательные участки открылись в шесть утра на Ямале

Избирательные участки открылись в шесть утра на Ямале

В воскресенье на Ямале ровно в 6 утра по местному времени в Новом Уренгое, Губкинском, Надымском и Пуровском районах открылись 43 избирательных участка.

Как сообщают местные СМИ, здесь голосуют сотрудники предприятий со сменным графиком работы, в том числе ТЭК. Отмечается, что многие рабочие имеют непрерывный производственный цикл, а значит не могут прервать работу. Именно по этой причине они пришли голосовать на выборах президента РФ до начала смены на открывшиеся заранее участки.

Автор: Алла Ларионова
#ямал #политика #общество #избирательные участки #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки Россия
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки
На Камчатке уже проголосовали на треть избирателей больше, чем в 2012-ом. На Сахалине явка выросла почти в два раза, как и в Хабаровске.
5:53   18 Марта 2018
49
Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального Россия

Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального

4:09   18 Марта 2018
107
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

0:34   18 Марта 2018
193
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
55
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком