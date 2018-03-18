Избирательные участки открылись в шесть утра на Ямале

В воскресенье на Ямале ровно в 6 утра по местному времени в Новом Уренгое, Губкинском, Надымском и Пуровском районах открылись 43 избирательных участка.

Как сообщают местные СМИ, здесь голосуют сотрудники предприятий со сменным графиком работы, в том числе ТЭК. Отмечается, что многие рабочие имеют непрерывный производственный цикл, а значит не могут прервать работу. Именно по этой причине они пришли голосовать на выборах президента РФ до начала смены на открывшиеся заранее участки.