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6:40   18 Марта 2018
Россия
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Явка на выборах президента в Иркутской области превысила четыре процента

Явка на выборах президента в Иркутской области превысила четыре процента

На выборах президента России в Иркутской области явка составила 4,83 процента. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно данным на 10:00, в голосовании поучаствовали почти 124 648 избирателей. Лидером по числу проголосовавших является Катангский район, где на выборы пришло 34,32 процента избирателей. 

Глава Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий сообщил, что 19 участков открылись в связи с тем, что население работает на режимных объектах. По его словам, на 10:00 явка составила почти на 2,5 процента больше, чем на выборах в 2012 году.

Голосование на выборах президента России проходит в помещениях 1916-ти участковых избирательных комиссий.

Автор: Олег Королев
#иркутская область #явка #выборы-2018
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