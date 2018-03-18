Общественные наблюдатели заявили, что жалоб при голосовании в Приморье не поступало

Общественная палата Приморского края создала Корпус наблюдателей на российских президентских выборах.

Ее председатель Борис Ступницкий сообщил, что в корпусе 2217 наблюдателей. Очень активно в этот раз себя проявила молодежь. Ее среди этого числа люде наибольшее количество.

Около полутора тысяч избирательных участков открыто в Приморском крае. За порядком и безопасностью следят правоохранители.

Каждый житель Приморья может поучаствовать в решении важного вопроса для России - выборе президента. Найти свой участок можно на сайте избиркома, а затем прийти голосовать за одного из восьми кандидатов на этот пост.