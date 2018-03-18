В Бурятии проголосовали более 15 процентов избирателей

Явка избирателей на выборах президента к 10 утра по местному времени в республике Бурятия превысила 15 процентов.

Всего за первые два часа голосования в регионе на избирательные участки пришли 15,33 процентов от общего числа избирателей. Об этом свидетельствуют данные Региональной избирательной комиссии.

Таким образом, всего проголосовали 90 129 человек из 588 066 граждан, которые обладают избирательным правом.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области открылись 45 территориальных избирательных и 1916 участковых комиссий.