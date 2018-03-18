Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

 Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме

Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

 Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде
Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

Свыше 8 процентов избирателей проголосовали на выборах в Красноярском крае за первые 2 часа

 Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме

Во Владивостоке Беременные женщины смогли проголосовать в роддоме
Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

Президент ФИФА: Желающие устроить беспорядки на ЧМ-2018 обзаведутся проблемами

 Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде
6:28   18 Марта 2018
Россия
34

В Бурятии проголосовали более 15 процентов избирателей

В Бурятии проголосовали более 15 процентов избирателей

Явка избирателей на выборах президента к 10 утра по местному времени в республике Бурятия превысила 15 процентов.

Всего за первые два часа голосования в регионе на избирательные участки пришли 15,33 процентов от общего числа избирателей. Об этом свидетельствуют данные Региональной избирательной комиссии.

Таким образом, всего проголосовали 90 129 человек из 588 066 граждан, которые обладают избирательным правом.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области открылись 45 территориальных избирательных и 1916 участковых комиссий.

Автор: Олег Королев
#голосование #бурятия #явка #выборы-2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки Россия
Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки
На Камчатке уже проголосовали на треть избирателей больше, чем в 2012-ом. На Сахалине явка выросла почти в два раза, как и в Хабаровске.
5:53   18 Марта 2018
49
Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального Россия

Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального

4:09   18 Марта 2018
107
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

0:34   18 Марта 2018
193
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
55
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком