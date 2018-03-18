Избирательные участки открыли в пяти городах Китая

Проголосовать на российских президентских выборах в Китае можно в Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.

Россияне, находящиеся там, могут поучаствовать в решении важного для РФ вопроса. Вся информация, что может для этого понадобиться, размещена на сайте посольства РФ в Китае.

Посол РФ в Пекине Андрей Денисов напомнил, что отдать голос можно только на территории посольства и консульств. Это связано с тем, что законодательство Китая не позволяет выездное голосование.

До восьми вечера по местному времени россияне, приехавшие отдохнуть или по другой причине, а также проживающие там, имеют возможность отдать голос за одного из восьми кандидатов на пост главы российского государства.