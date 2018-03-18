В Свердловской области начались выборы президента России

На Среднем Урале начались выборы президента России.

В 8:00 в Свердловской области открылся 2541 избирательный участок. Из них 40 были созданы специально для президентских выборов на территории больниц и санаториев, следственных изоляторов и СИЗО, а также в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

Комплексы обработки бюллетеней установлены на 697 избирательных участках. После обработки QR-кода данные мгновенно появляются в ГАС «Выборы».

Как отмечается, видеонаблюдение будет вестись на 1531 избирательном участке. В Екатеринбурге,Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске будут работать центры общественного наблюдения.