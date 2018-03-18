Избирательные участки открылись в Челябинской области

Выборы главы государства начались в Челябинской области. В 8 утра открылись 2305 избирательных участков.

За ходом голосования в регионе следят около четырех тысяч наблюдателей, в том числе - представителе ОБСЕ. Также за выборами может следить любой желающий через систему видеонаблюдения.

Портал «Челябинск.ру» сообщает, что открылся избирательный участок в городской клинической больнице № 1. Всего на голосовании на этом участке подано 367 заявлений, из них 26 - сотрудники.