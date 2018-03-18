Явка на выборах президента в Иркутской области составила 6,32 процента

Свой голос за одного из восьми кандидатов уже отдали 124 648 из 1 855 360 избирателей.

Первым по количеству уже отдавших голос является Катангский район. В нем на президентские выборы пришли 34,32 процента избирателей. Такую информацию сообщило ИА IrkutskMedia.

По словам глава избиркома Иркутской области Эдуарда Девицкого, на десять утра явка составила почти на 2,5 процента больше, чем на предыдущих выборах.

У еще неголосовавших россиян есть время обдумать то, кого бы они хотели видеть в качестве главы российского государства и проголосовать за него.