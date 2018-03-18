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В Свердловской области начались выборы президента России

В Свердловской области начались выборы президента России

 Избирательный участок открыли в КНДР – посольство РФ

Избирательный участок открыли в КНДР – посольство РФ
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6:09   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Избирательный участок открыли в КНДР – посольство РФ

Избирательный участок открыли в КНДР – посольство РФ

Российское посольство сообщило об этом в Facebook.

Избирательный участок №8163 для голосования россиян открыт в Северной Корее. Сотрудник посольства Игорь Безручко стал первым, кто отдал там свой голос.

До восьми часов вечера по местному времени граждане России могу поучаствовать в решении столь важного вопроса для Российской Федерации. Каждый может выбрать одного из восьми кандидатов, чью программу поддерживает и кому доверяет будущее государства.

Россиянам, которые не знают, где находится их избирательный участок, можно найти его на сайте избиркома.

Автор: Анастасия Аои
#россия #кндр #политика #северная корея #выборы2018
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