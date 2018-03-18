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5:57   18 Марта 2018
Весь мир
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Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Глава МПК: Российские атлеты проявили удивительный дух на Паралимпиаде

Выступившие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов спортсмены из России показали твердость духа в тяжелейших условиях. Об этом заявил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

По словам президента МПК, россияне показали показали удивительный дух. Он отметил, что по-настоящему тяжело, когда нельзя представить свою страну. 

Также Парсонс заявил, что во время Паралимпиады у россиян не возникало конфликтов. Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах не только россияне ведут себя достойно, но и другие страны по отношению к ним.

Автор: Олег Королев
#россия #паралимпиада #мпк #пхенчхан
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