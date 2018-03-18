Звездный десант и солнце. Дальний Восток бьет рекорды явки

На Камчатке уже проголосовали на треть избирателей больше, чем в 2012-ом. На Сахалине явка выросла почти в два раза, как и в Хабаровске.

Жители дальневосточных регионов России интересуются выборами больше, чем в 2012 году. Таковы первые данные по явке из региональных избиркомов. На Камчатке к 10 часам по местному времени проголосовали 13,43% избирателей (в 2012 году – 9,59%), а на Сахалине к этому же времени на участки пришли 12,01% от общего числа избирателей (в 2012 году – 7,11%). Похожая картина в Хабаровском крае. Явка составила 11,31%, превысив на 4,24% показатель 2012 года.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в комментарии ИА «Политика Сегодня» объяснил активность дальневосточных избирателей хорошей работой избиркомов, кандидатов в президенты и визитом знаковых личностей.

«Здесь мощный десант знаковых фигур появился. Во Владивостоке сейчас находятся Николай Цискаридзе и Игорь Сечин. Ирина Яровая здесь со студентами работает. Есть мобилизация трудовых коллективов и творческой интеллигенции», - говорит профессор.

По словам собеседника «ПС», жители региона с оптимизмом смотрят в будущее. Это тоже повышает интерес к выборам.