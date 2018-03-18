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5:41   18 Марта 2018
Россия
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Избирком Сахалинской области поделился первыми данными о выборах

Избирком Сахалинской области поделился первыми данными о выборах

В Сахалинской области активность на текущих президентских выборах значительно выше, чем на выборах в 2012 году. Об этом сообщили на пресс-конференции в областном избиркоме.

На 12:00 по сахалинскому времени явка составила 29,03 процента, проголосовали 107 697 сахалинцев и курильчан. При этом на тот же период времени цифра составила 80 тысяч 612 человек, или 20,44 процента.

Отмечается, что возможностью проголосовать не по месту прописки воспользовались более 20 тысяч человек. По мнению главы избиркома Виктории Черкасовой, это повлияло на активность людей на выборах.

Руководитель Общественной палаты Владимир Иконников сообщил, что среди наблюдателей впервые были общественники, а не только сторонники от кандидатов. Всего на участках региона 400 таких наблюдателей.

Отмечается, что впервые проголосовали около двух тысяч молодых сахалинцев и курильчан.

Автор: Олег Королев
#сахалин #явка #выборы-2018
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