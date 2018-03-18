Работу региональных палат по подготовке наблюдателей высоко оценил секретарь ОП РФ

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев высоко оценил работу региональных палат по формированию корпуса общественных наблюдателей за выборами президента страны 18 марта.

Об этом сообщили в воскресенье в ОП. Отмечается, что в ходе открытия Ситуационного центра при Общественной палате РФ Фадеев заявил, что по всей стране на выборах зарегистрировано 146 228 наблюдателей.

«Региональные палаты поработали очень хорошо», — добавил он.

Помимо этого, Фадеев подчеркнул, что к выборам было подписано свыше 1800 соглашений с федеральными, региональными и муниципальными общественными организациями из всех российских субъектов.