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 Китай заявил, что США вмешиваются во внутренню политику

Китай заявил, что США вмешиваются во внутренню политику
5:46   18 Марта 2018
Весь мир
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Китай заявил, что США вмешиваются во внутренню политику

Китай заявил, что США вмешиваются во внутренню политику

Минобороны Китая выступает против «Закона о поездках на Тайвань», который приняли в Соединенных Штатах. Министерство рассматривает его как вмешательство в сферу внутренней политики.

Закон приняли 16 марта. Он не просто разрешает визиты, но и поощряет их. В нем также содержится призыв к улучшению отношений Соединенных Штатов и Тайваня.

Тайвань – часть Китая и то, что с ним связано относится к внутренним делам КНР, сказано в заявлении представителя китайского ведомства У Цяня.

У Цяня сообщил, что Китай требует от американской стороны соблюдать свои обязательства и исправить ошибки, прекращая связи с Тайванем.

Ранее китайское министерство иностранных дел уже заявляло, что этот закон обострит ситуацию в регионе. Помимо этого, там считают, что он противоречит политике «одного Китая». Это значит, что страны не должны иметь дипломатические отношения и с Тайванем, и с КНР.

Автор: Анастасия Аои
#сша #политика #китай #трамп #тайвань
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