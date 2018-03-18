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5:25   18 Марта 2018
Россия
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В избиркоме Новосибирской области рассказали о работе наблюдателей

В избиркоме Новосибирской области рассказали о работе наблюдателей

В избирательной комиссии Новосибирской области рассказали о контроле общественными наблюдателями выборов. Об этом сообщает телеканал «Россия1. Новосибирск».

Как отмечается, впервые в регионе сформирован большой корпус наблюдателей от Общественной палаты. Некоторые из них работают в специально оборудованном центре в правительстве региона. Подчеркивается, что контролеры начали следить за работой комиссий задолго до того, как люди вошли на участки.

Общественный наблюдатель и член ОП Игорь Галл-Савальский отметил, что у наблюдателей есть список телефонов комиссий и в случае, если обнаруживается что-то, что выходит или может выйти за рамки правового поля, то они связывается с участковой избирательной комиссией, а затем - с областной. После этого принимаются необходимые меры.

За ходом голосования в Новосибирской области также следят представители ОБСЕ, миссии СНГ и стран ШОС.

Автор: Олег Королев
#избирком #наблюдатели #новосибирская область #выборы-2018
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