Михалков и Варлей приехали на Сахалин, чтобы проголосовать на выборах

Советник сахалинского губернатора по СМИ Евгений Кульков сообщил о том, что на острове высадился внушительный десант российских знаменитостей.

Об этом он написал в воскресенье в Facebook. Отмечается, что творческие вечера начнутся во второй половине дня, а пока артисты голосуют на выборах президента РФ на избирательных участках Сахалина.

В частности, на остров прибыла актриса легендарного советского фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей, представитель известной творческой династии Артем Михалков, певец Иван Замотаев, актер Тимур Ефременков и другие звезды российского кино и театра.