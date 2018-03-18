Выборы Президента 2018
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5:10   18 Марта 2018
Россия
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Выборы президента России начались в Омске

Выборы президента России начались в Омске

Выборы президента России начались в Омской области. Всего на территории региона начали работу 790 избирательных участков.

Как отмечается, из открытых участков 1757 постоянно действующих (306 — в области и 451 в Омске) и 33 временных, находящихся только в региональном центре. Голосование продлится от 08:00 до 20:00 по омскому времени.

Глава облизбиркома Алексей Нестеренко сообщил, что по месту фактического проживания будут голосовать около 55 тысяч жителей региона. При этом 13 тысяч омичей проголосуют в других частях России.

Автор: Олег Королев
#голосование #омск #выборы-2018
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