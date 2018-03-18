Пушков: Если ЕС примет Украину, ему придет конец

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз в ближайшие несколько лет.

Пушков считает, что Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в Евросоюз через несколько лет. Однако если это действительно произойдет, ЕС придет «моментальный конец», добавил российский сенатор.

Накануне Порошенко в интервью для Funke заявил, что Украина станет членом Евросоюза в течение нескольких лет. Он сказал, что сначала страна вступит в Североатлантический Альянс, а уже после и в ЕС. При этом всем, ждать вступления не придется десятки лет, считает украинский лидер.

Порошенко выразил мнение, что никакое другое государство не проявит больше энтузиазма к Европе. В стране уже готовят поправки, которые закрепят в конституции стремление страны к вступлению в ЕС и альянс.