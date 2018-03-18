Выборы Президента 2018
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В Свердловской области начались выборы президента России

В Свердловской области начались выборы президента России

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5:04   18 Марта 2018
Россия
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Явка по Дальневосточному федеральному округу за первые два часа превысила 10 процентов

Явка по Дальневосточному федеральному округу за первые два часа превысила 10 процентов

Явка избирателей на выборах президента к 10 утра по местному времени в Дальневосточном федеральном округе превысила 10 процентов.

Всего за первые два часа голосования в регионе на избирательные участки пришли 10,5 процентов от общего числа избирателей. Об этом свидетельствуют данные Региональной избирательной комиссии.

По всей стране в воскресенье граждане выбирают президента России. Участки для голосования открываются в 8.00 по местному времени, а завершают свою работу в 20.00. После закрытия участков стартует подсчет голосов.

 

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #дальний восток #явка #выборы2018
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