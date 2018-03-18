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4:57   18 Марта 2018
Россия
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В Хабаровском крае проголосовали 11,31 процента избирателей

В Хабаровском крае проголосовали 11,31 процента избирателей

На выборах президента РФ в первые часы голосования опустили бюллетени в урну 11,31 процента жителей Хабаровского края.

Всего в регионе граждан, имеющих избирательно право -  1 006 227. Таким образом, на 10:00 по местному времени проголосовало 113 849 человек.

Отмечается, что в среднем по ДФО явка превысила десять процентов. Ранее стало известно, что в Магаданской и Сахалинской областях на 08:00 проголосовали 11,68 и 12,1 процента избирателей.

Автор: Олег Королев
#избиратели #явка #хабаровский край #выборы-2018
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