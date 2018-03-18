В Хабаровском крае проголосовали 11,31 процента избирателей

На выборах президента РФ в первые часы голосования опустили бюллетени в урну 11,31 процента жителей Хабаровского края.

Всего в регионе граждан, имеющих избирательно право - 1 006 227. Таким образом, на 10:00 по местному времени проголосовало 113 849 человек.

Отмечается, что в среднем по ДФО явка превысила десять процентов. Ранее стало известно, что в Магаданской и Сахалинской областях на 08:00 проголосовали 11,68 и 12,1 процента избирателей.