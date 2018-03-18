Полпред президента РФ в ДФО Трутнев проголосовал в Якутске

Полномочный представитель президента России Юрий Трутнев в Дальневосточном федеральном округе проголосовал в культурном центре СВФУ в Якутске. Об этом сообщает ЯСИА.

Трутнев отметил, что если ему поручено развивать Дальний Восток, то нужно и проголосовать. Он отметил, что проголосует в Якутске и вечером планирует вернутся домой.

По его словам, явка во всех регионах на данный момент выше, чем это было на предыдущих выборах. Трутнев сообщил, что в этом есть небольшая часть труда простых людей, поскольку в ДФО реализуется множество проектов. По его словам, никакой премьер и никакое правительство не изменит ситуацию на столько огромной территории.

Полпред отметил, что необходимо совместно участвовать в этом деле. По его словам, выборы - это непосредственное участие в судьбе страны.