Свыше 7 процентов избирателей пришли на выборы за первые два часа голосования в Забайкалье

В Забайкальском крае по состоянию на 10 утра по местному времени на участки для голосования пришли 7,53 процентов от общего числа избирателей в регионе.

Всего в Забайкалье избирательным правом наделены 788 840 человек. За первые два часа с момента открытия участка проголосовали 55 384 человека.

Напомним, в России 18 марта стартовали выборы президента. Участки для голосования открываются по всей стране в 8 утра, а завершают свою работу в 8 вечера в каждом регионе по местному времени. После их закрытия начнется подсчет голосов.