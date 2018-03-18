Российский посол: Москва не станет ограничивать энергопоставки в Великобританию

Так заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Он развеял имеющиеся на этот счет опасения и подчеркнул, что Россия – надежный поставщик и не нарушает соглашений. Яковенко сказал, что зависимость поставщика от клиента и наоборот – одинаковая. Его слова передает Mail on Sunday.

Российское министерство иностранных дел 17 марта объявило ответные меры в отношении британской стороны. 23 дипломатических сотрудника посольства Соединенного Королевства стали персонами нон-грата. Россия отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Петербурге.

Отношения между двумя государствами значительно обострились и уже касаются не только политической сферы. По этой причине российские компании в Британии и британские, занимающиеся деятельностью в России, начинают переживать на этот счет.

В Британии также высказывались за бойкотирование чемпионата мира или его перенос в другую страну.