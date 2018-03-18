Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

Избирательные участки открылись в Томской области в воскресенье в 8 утра по местному времени.

По информации Региональной избирательной комиссии, на территории субъекта находятся 776 избирательных участков, из них 212 расположены в Томске, еще 564 - в других населенных пунктах.

В выборах президента России здесь принимают участие 770 642 избирателя. Помимо главы государства, жители региона смогут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в этом году.