Посол РФ отверг возможность кибервойны против Великобритании

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко отверг опасения относительного того, что российская сторона якобы может начать кибервойну против Британии.

Соответствующее заявление дипломат сделал в беседе с британскими журналистами. Он также подчеркнул, что в ходе визита главы МИД страны Бориса Джонсона в Москву в декабре минувшего года его российский коллега Сергей Лавров предложил провести консультации по кибербезопасности. Такого рода мероприятия уже проводятся совместно с Китаем, Индией и другими государствами.