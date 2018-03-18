Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Село Краснено Анадырского муниципального района пополнило список населенных пунктов, завершивших голосование стопроцентной явкой. К ним относятся еще три села на севере Камчатки.

Речь идет о селах Воямполка, Лесная и Таловка.

Еще несколько населенных пунктов приближаются к этой отметке: Хатырка – 93,07%, Нутэпельмен – 92,96%, Нешкан – 92,86%.

Первым по количеству проголосовавших жителей на Чукотке стал Эгвекинот. По данным на 12 часов дня явка составила 67,29%.

Высокую явку отмечают даже несмотря на ухудшившиеся погодные условия.

До восьми часов вечера россияне могу проголосовать за одного из восьми кандидатов, чью программу они поддерживают, кому доверяют будущее страны. Найти свой избирательный участок можно на сайте избиркома.