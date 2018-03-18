Наблюдатели ОБСЕ прибыли на избирательные участки во Владивостоке

Наблюдатели ОБСЕ утром 18 марта посетили два избирательных участка во Владивостоке.

Как сообщает PrimaMedia, они ознакомились с оформлением избирательных участков, процессом получения гражданами бюллетеней, работой членов УИК и общественных наблюдателей. Отмечается, что замечаний по ходу посещения у наблюдателей ОБСЕ не возникло.

По всей стране 18 марта проходят выборы главы РФ. Участки для голосования начинают свою работу в 8.00, а заканчивают работать в 20.00 по местному времени в каждом субъекте России.