Выборы президента РФ начались на Алтае

В Алтайском крае начались президентские выборы. Голосование будет проходить на 1831 избирательном участке.

По информации ГАС «Выборы», впервые на президентских выборах в регионе станут более 120 тысяч граждан. Всего в регионе 1 миллион 900 тысяч человек, которые могут участвовать в голосовании.

Сообщается, что 700 избирательных участков оснащены трафаретами для заполнения избирательных бюллетеней. На всех участках слабовидящие могут воспользоваться лупами. Также 741 участок оборудован средствами видеонаблюдения, поэтому любой желающий может следить за ходом голосования через интернет.