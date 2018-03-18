Россия готова принять ответные меры в случае новых шагов Великобритании

Москва оставляет за собой право на дальнейшие ответные меры в случае новых недружественных шагов Лондона. Об этом этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

В интервью изданию Mail on Sunday российский дипломат рассказал, что представители посольства РФ предупредили об этом британского посла в субботу.

Отношения России и Великобритании обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет Москву в произошедшем, не приводя конкретных доказательств. Россия категорически отрицает причастность к инциденту.

Премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высшем уровне. В субботу российский МИД обнародовал свои ответные шаги, объявив персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.