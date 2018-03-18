Губернатор Чукотки проголосовал на выборах президента России

Чукотский губернатор Роман Копин проголосовал на выборах президента России в Анадыре. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

На избирательный участок №2 с Копиным пришли мэр Анадыря Илья Давиденко и вице-губернатор Леонид Николаев. Губернатор опустил избирательный бюллетень в урну в 12:14 по местному времени.

Губернатор отметил, что в регионе вовремя открылись все 55 избирательных участках, несмотря на сильную метель и температуру от 35 до 50 градусов. Копин сообщил, что коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.

По его словам, Чукотка показывает высокий уровень явки на выборах различного уровня. Губернатор отметил, что жители округа готовы будут встретить новоизбранного президента.