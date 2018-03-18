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Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

 Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

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 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

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4:07   18 Марта 2018
Общество
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Губернатор Чукотки проголосовал на выборах президента России

Губернатор Чукотки проголосовал на выборах президента России

Чукотский губернатор Роман Копин проголосовал на выборах президента России в Анадыре. Об этом сообщает ИА «Чукотка».

На избирательный участок №2 с Копиным пришли мэр Анадыря Илья Давиденко и вице-губернатор Леонид Николаев. Губернатор опустил избирательный бюллетень в урну в 12:14 по местному времени.

Губернатор отметил, что в регионе вовремя открылись все 55 избирательных участках, несмотря на сильную метель и температуру от 35 до 50 градусов. Копин сообщил, что коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.

По его словам, Чукотка показывает высокий уровень явки на выборах различного уровня.  Губернатор отметил, что жители округа готовы будут встретить новоизбранного президента.

Автор: Олег Королев
#губернатор #чукотка #выборы-2018
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