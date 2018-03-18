Выборы-2018: 2029 избирательных участков открыли в Новосибирской области

Председатель Избирательной комиссии региона Ольга Благо сообщила, что для голосования все готово и оборудовано. В 2029 избирательных участках ждут россиян.

По данным с предыдущих выборов главы российского государства, в Новосибирской области явка составила 63,23%. Избирком региона и местные власти обеспечивают проведение честных, законных выборов.

Россияне до восьми часов вечера могу отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, чью программу они поддерживают, кому доверяют будущее страны. Найти свой избирательный участок можно на сайте избиркома.