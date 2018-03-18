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Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

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Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

 Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

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Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

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 ​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке
3:54   18 Марта 2018
Россия
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Более девяти процентов избирателей проголосовали в Приморье

Более девяти процентов избирателей проголосовали в Приморье

На выборах президента РФ в первые часы голосования свои голоса отдали 9,07 процента жителей Приморского края.

Всего в регионе - 1 465 360 граждан, обладающих избирательным правом. Таким образом, на 10:00 местного времени свои голоса отдали 132 873 человека. На текущий момент показатель явки в данном регионе является самым высоким по сравнению с соседними регионами.

Ранее стало известно что в Магаданской и Сахалинской областях проголосовали 11,68 и 12,1 процента соответственно.

Накануне сообщалось, что в следственных изоляторах Приморья проголосовали более 1600 подсудимых. 

Автор: Олег Королев
#голосование #приморский край #явка #выборы-2018
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