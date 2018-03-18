Более девяти процентов избирателей проголосовали в Приморье

На выборах президента РФ в первые часы голосования свои голоса отдали 9,07 процента жителей Приморского края.

Всего в регионе - 1 465 360 граждан, обладающих избирательным правом. Таким образом, на 10:00 местного времени свои голоса отдали 132 873 человека. На текущий момент показатель явки в данном регионе является самым высоким по сравнению с соседними регионами.

Ранее стало известно что в Магаданской и Сахалинской областях проголосовали 11,68 и 12,1 процента соответственно.

Накануне сообщалось, что в следственных изоляторах Приморья проголосовали более 1600 подсудимых.