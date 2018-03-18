Свыше 10 процентов избирателей проголосовали в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области по состоянию на 10 утра 18 марта проголосовали 10.57 процента избирателей на выборах главы России.

Об этом сообщает Региональная избирательная комиссия. В общей сложности в первые два часа голосования на участки пришли 13 691 человек, всего в регионе проживает 129 585 избирателей.

Напомним, в России 18 марта проходят выборы президента страны. Избирательные участки открываются в 8.00 и заканчивают свою работу в 20.00 по местному времени в каждом регионе.