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Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

 Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

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Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

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 ​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке
3:49   18 Марта 2018
Россия
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Свыше 10 процентов избирателей проголосовали в Еврейской автономной области

Свыше 10 процентов избирателей проголосовали в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области по состоянию на 10 утра 18 марта проголосовали 10.57 процента избирателей на выборах главы России.

Об этом сообщает Региональная избирательная комиссия. В общей сложности в первые два часа голосования на участки пришли 13 691 человек, всего в регионе проживает 129 585 избирателей.

Напомним, в России 18 марта проходят выборы президента страны. Избирательные участки открываются в 8.00 и заканчивают свою работу в 20.00 по местному времени в каждом регионе.

Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #явка #еао #выборы2018
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