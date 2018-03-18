Активность избирателей ЕАО на выборах президента РФ превысила обычный уровень

В Еврейском Автономном Округе участники выборов отмечают необычную активность избирателей, которая существенно превышает уровень, зафиксированный в ходе прошлых избирательных компаний.

Об этом сообщает местное Информационное агентство ЕАОMedia. Отмечается также, что у многих избирателей день выборов - 18 марта - оказался рабочим днем, поэтому они пришли на избирательные участки пораньше, чтобы успеть проголосовать до начала работы.

Напомним: видеотрансляция голосования на выборах президента России ведется в режиме реального времени на сайте nashvybor2018.ru.