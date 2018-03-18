Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального

Активисты утверждают, что им запрещают съемку и выгоняют с участков.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Хабаровского края Василий Агуленко опроверг в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщения регионального штаба блогера Алексея Навального о том, что наблюдателей выгоняют с участков.

В Хабаровске начались "выборы". И уже в первый час работы УИКов наших наблюдателей выгоняют почти со всех участков. Тем, кого оставили в помещениях, запрещают вести фотосъёмку. А вот лотереи рядом с урнами для бюллетеней почему-то никому не мешают. #ЭтоНеВыборы#НеГолосую pic.twitter.com/KXsAjthWdI — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) March 17, 2018

«Снимать можно только с разрешения председателя. Это раз. От Навального нет наблюдателей. Он не участвует в выборах. Во-вторых. У меня нет информации, что кто-то кого-то выгнал. К нам никто не обращался. Я сам проезжал избирательные участки. Все наблюдатели сидят. От кандидатов и от Общественной палаты края. Никто никого не выгоняет», - заявил Агуленко.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter утверждает, что «наблюдатели» Навального на участки шли от партии «Яблоко». Ввыгнали под предлогом неправильно составленного направления. Сотрудники УИК усомнились в том, что на бумаге стоит именно подпись уполномоченного члена партии «Яблоко», а не доверенного лица кандидата в президенты.

По сведениям местных СМИ, это был единичный случай с одним человеком, а «не массовый недопуск наблюдателей», как пишет Жданов.