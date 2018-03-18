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Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

 Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

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3:45   18 Марта 2018
Россия
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Безопасность на выборах обеспечивают более 500 тысяч человек

Безопасность на выборах обеспечивают более 500 тысяч человек

Более 500 тысяч представителей ряда ведомств обеспечивают безопасность во время выборов президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По информации министерства, в обеспечении безопасности во время выборов задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций общей численностью более 532 тысяч человек и 110 тысяч единиц техники. В это число также входят как сотрудники МЧС, так и правоохранительных органов и других служб.

Подразделения министерства переведены в режим повышенной готовности с 09:00 16 марта, он продлится до 10:00 следующего дня. Всего от МЧС задействованы более 115 тысяч человек и 8,5 тысяч единиц техники. Представители ведомства дежурят на более чем 96 тысячах избиркомов.

Также безопасность избирательных обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Избиркомы и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Автор: Олег Королев
#мчс #росгвардия #выборы-2018 #безопасность на выборах
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