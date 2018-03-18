Безопасность на выборах обеспечивают более 500 тысяч человек

Более 500 тысяч представителей ряда ведомств обеспечивают безопасность во время выборов президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По информации министерства, в обеспечении безопасности во время выборов задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций общей численностью более 532 тысяч человек и 110 тысяч единиц техники. В это число также входят как сотрудники МЧС, так и правоохранительных органов и других служб.

Подразделения министерства переведены в режим повышенной готовности с 09:00 16 марта, он продлится до 10:00 следующего дня. Всего от МЧС задействованы более 115 тысяч человек и 8,5 тысяч единиц техники. Представители ведомства дежурят на более чем 96 тысячах избиркомов.

Также безопасность избирательных обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Избиркомы и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.