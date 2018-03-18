Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал передачу экс-заместителем директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейбом заметок о «российском вмешательстве» спецпрокурору Роберту Мюллеру.

В аккаунте в Twitter Трамп сделал несколько публикаций. Он написал, что «лживые новости» заключаются в том, что МакКейба поймали, вызвали и уволили. Президент Соединенных Штатов ранее жаловался на то, что жена МакКейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния. Он вспоминает снова ту ситуацию и задает вопросы о том, сколько еще там лжи. Трамп утверждает, что все это знал экс-директор бюро Джеймс Коми.

Во второй публикации Трамп пишет, что дело, расследуемое Миллером, основано на мошеннических действиях и поддельном досье, оплаченном Национальным комитетом демократической партии и Клинтон. По его мнению, дело не стоило вообще начинать, особенно учитывая, что сговора не было. В конце публикации он выделил фразу «охота на ведьм».

Накануне стало известно об увольнении МакКейба. После этого, CNN сообщил о переданных заметках по делу «российского вмешательства». Источник канала сообщил, что в них подробно рассказывается о том, что Коми сообщил МакКейбу о своей работе с Трампом, когда тот возглавлял бюро.