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Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

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 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

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Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

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3:55   18 Марта 2018
Весь мир
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Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал передачу экс-заместителем директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейбом заметок о «российском вмешательстве» спецпрокурору Роберту Мюллеру.

В аккаунте в Twitter Трамп сделал несколько публикаций. Он написал, что «лживые новости» заключаются в том, что МакКейба поймали, вызвали и уволили. Президент Соединенных Штатов ранее жаловался на то, что жена МакКейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния. Он вспоминает снова ту ситуацию и задает вопросы о том, сколько еще там лжи. Трамп утверждает, что все это знал экс-директор бюро Джеймс Коми.

Во второй публикации Трамп пишет, что дело, расследуемое Миллером, основано на мошеннических действиях и поддельном досье, оплаченном Национальным комитетом демократической партии и Клинтон. По его мнению, дело не стоило вообще начинать, особенно учитывая, что сговора не было. В конце публикации он выделил фразу «охота на ведьм».

Накануне стало известно об увольнении МакКейба. После этого, CNN сообщил о переданных заметках по делу «российского вмешательства». Источник канала сообщил, что в них подробно рассказывается о том, что Коми сообщил МакКейбу о своей работе с Трампом, когда тот возглавлял бюро.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #трамп #клинтон #фбр #джеймс коми #роберт мюллер #эндрю маккейб
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