Дело Скрипаля дискредитирует правительство Британии, заявил российский посол

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко уверен, что позиция официального Лондона по «делу Скрипаля» повлечет «политические издержки» и может стать причиной потери авторитета Британии на международной арене.

Об этом дипломат заявил НТВ. Комментируя инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, посол РФ заявил, что сегодня Лондон отказывается предоставлять любую информацию, в том числе о состоянии пострадавших, все данные находятся под абсолютной секретностью.

Помимо этого, Яковенко обвинил британское руководство в нарушении международного права, подчеркнув, что необходимо обнародовать сведения о состоянии Скрипалей. Нежелание это делать, отметил Яковенко, дискредитирует премьер-министра Великобритании и правительство этой страны.