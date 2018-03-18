Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

 Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

 ​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке
Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

 Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

Сторонники Саакашвили снова проведут марш за отставку Порошенко

 Мэр Львова: У украинцев украли свою страну

Мэр Львова: У украинцев украли свою страну
Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

Трамп считает, что расследование Мюллера основано на лжи и «фейках»

 ​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке
3:28   18 Марта 2018
Россия
49

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая явка на выборы президента РФ подтвердит их важность для населения

Высокая яква избирателей подтвердит высокую важность выборов президента России для граждан страны. Такое мнение выразил политолог в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению Гаспаряна, позитивные тенденции на выборах связаны с развитием отечественных институтов гражданского общества. Он отметил, что граждане понимают, что результат выборов зависит от них.

Политолог в интервью изданию отметил, что высокая яква свидетельствует о том, что россияне не сомневаются в честности выборов и в том, что от исхода выборов зависит их судьба. Эксперт при этом подчеркивает, что можно смело говорить о появлении политической конкуренции в стране и стремлению голосовать сообща.

Гаспарян резюмирует, что эти процессы определяют определяют потенциально высокую явку на выборах. По его мнению, это не является сюрпризом и заранее прогнозировалось экспертами.

Также политолог отмечает, что на желание россиян проголосовать оказало влияние беспрецедентное внешнеполитическое давление, которое Запад оказывают Россию. Гаспарян подчеркнул, что попытки повлиять на российские выборы извне безрезультатны.

Автор: Олег Королев
#голосование #явка #выборы-2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального Россия
Никто никого не выгонял. Хабаровский избирком ответил «наблюдателям» Навального
Активисты утверждают, что им запрещают съемку и выгоняют с участков.
4:09   18 Марта 2018
55
Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального Россия

Камчатский юрист объяснил фото пустующих участков от Навального

0:34   18 Марта 2018
111
Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Россия

Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

0:16   18 Марта 2018
50
Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине Ближнее зарубежье

Москалькова назвала вызовом мировому сообществу препятствия голосующим на Украине

23:26   17 Марта 2018
62
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

Ракетные удары США по Сирии. Вторая серия

 Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

Наблюдатели из ФРГ прибыли в Крым с подарком

 Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона

Слуцкий: Москва дала адекватный ответ на действия Лондона