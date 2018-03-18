Высокая яква избирателей подтвердит высокую важность выборов президента России для граждан страны. Такое мнение выразил политолог в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению Гаспаряна, позитивные тенденции на выборах связаны с развитием отечественных институтов гражданского общества. Он отметил, что граждане понимают, что результат выборов зависит от них.

Политолог в интервью изданию отметил, что высокая яква свидетельствует о том, что россияне не сомневаются в честности выборов и в том, что от исхода выборов зависит их судьба. Эксперт при этом подчеркивает, что можно смело говорить о появлении политической конкуренции в стране и стремлению голосовать сообща.

Гаспарян резюмирует, что эти процессы определяют определяют потенциально высокую явку на выборах. По его мнению, это не является сюрпризом и заранее прогнозировалось экспертами.

Также политолог отмечает, что на желание россиян проголосовать оказало влияние беспрецедентное внешнеполитическое давление, которое Запад оказывают Россию. Гаспарян подчеркнул, что попытки повлиять на российские выборы извне безрезультатны.