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Почти 800 избирательных участков открылись для голосования на выборах в Томской области

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 Стопроцентной явкой завершило голосование село Краснено на Чукотке

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3:18   18 Марта 2018
Весь мир
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Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Двое неизвестных застрелили мужчину на улице в Торонто – СВС

Сотрудники полиции канадского Торонто разыскивают двух человек, расстрелявших мужчину на улице, которая находится в западной части Торонто.

Такую информацию сообщил канал СВС.

Преступники начали стрелять в спину 26-летнему мужчине, после того, как он вышел из обычного дома, где много квартир. Он держал пусть к своей машине. Полученные ранения были настолько серьезны, что он скончался на месте. Личные данные жертвы не разглашают.

Сотрудники местной полиции опросили свидетелей. Они описали преступников. Это совершили два чернокожих мужчины, одетые во все темное. Также правоохранители изучили записи с видеокамер. По одной из версий, мужчина стал случайно жертвой, так как его они не поджидали возле этого дома.

По последним данным, это убийство стало уже 12-м в Торонто с начала этого года.  

Автор: Анастасия Аои
#происшествия #полиция #канада #торонто #выстрелы
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