​​​​​​​Сотрудник Белого дома оставил пароли от секретной почты на остановке

Пароли от зашифрованного электронного адреса забыл на автобусной остановке сотрудник Белого дома.

Об этом сообщает американское издание The Intercept, в редакцию которого принесли обнаруженную на остановке бумагу, на которой был написан адрес электронной посты сервиса ProtonMail, оформленной на имя Райана Макэвоя, и пароли к ней.

Издание отмечает, что сервис ProtonMail, часто используется политиками, журналистами и людьми, имеющими дело с секретной информацией.